دمای هوای زنجان کاهش می یابد/وقوع وزش باد شدید

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان قسمتی ابری بوده و با وزش باد شدید همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزش باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد،اظهار کرد: در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می شود از تردد در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان تا چند روز آینده سه الی ۵ درجه سانتیگراد کاهش یافته و هوا خنک می شود.

یاغموری تاکید کرد: به کشاورزان زنجانی توصیه می شود با توجه به سرد شدن هوا نسبت به گرم نگه داشتن محصولات کشاورزی حساس برنامه ریزی لازم را داشته باشند چرا که احتمال سرما زدگی محصولات وجود دارد.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی هوای شهر زنجان در حال حاضر ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته یک درجه سانتیگراد خنک شده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در این میان ماهنشان با ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و قیدار با ۱۸ درجه سانتیگراد خنک ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.