پروژه آبرسانی به شهر یاسوکند ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان، یکی از طرح هایی که در شرکت آبفا کردستان در دست اجرا قرار دارد و به طور جدی دنبال می شود، آبرسانی به شهرهای مختلف استان می باشد که در این زمینه اقدامات مطلوبی نیز صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان گفت: این طرح شامل چندین پروژه آبرسانی است که یکی از آنها پروژه آبرسانی به شهر یاسوکند در شهرستان بیجار است، پروژه ای که در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود در سال ۹۷ به اتمام برسد.

محمد حسین محمدی عنوان کرد: این پروژه که برای آن تاکنون ۴.۴ میلیارد تومان هزینه شده است، سالیانه ۱۵۰ هزار مترمکعب آب آشامیدنی را برای ساکنان این شهر فراهم می کند و عملیاتی که در آن انجام می گیرد، شامل احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ، منبع زمینی ۵۰۰ مترمکعبی، اجرای خط انتقال به طول ۴ کیلومتر و حفر چاه و اتافک سرچاهی است.

وی گفت: در هفته دولت امسال پروژه‌ های ایجاد تأسیسات آبرسانی به مریوان با ۱.۷ میلیارد تومان، آبرسانی به کانی دینار با اعتبار ۱.۲ میلیارد تومان و پروژه آبرسانی به شهر موچش کامیاران با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.