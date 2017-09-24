۴۶۴ تاکسی پیکان در حال طی کردن روند نوسازی

شهریار افندی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قرار بود در امسال ۹۶۰ تاکسی پیکان نوسازی شود، افزود: از این تعداد ۴۶۴ تاکسی پیکان باقی مانده است.

وی ادامه داد: تاکسی پیکان های باقی مانده فرایند نوسازی را طی کرده اند اما به دلیل آنکه یک ماه است پیش فاکتور برای تاکسی های جدید صادر نمی شود روند نوسازی این ۴۶۴ تاکسی پیکان متوقف شده است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی اضافه کرد: بر اساس مصوبه وزارت کشور که تاکسی های فرسوده زمانی که اسقاط می شوند همزمان کلید تاکسی جدید را دریافت می کنند اما به دلیل این وقفه که توسط شرکت خودروساز ایجاد شده این تعداد تاکسی هنوز در انتظار نوسازی هستند و هیچ مشکلی برای صاحبان این تاکسی ها ایجاد نشده است.

مرتضی ضامنی سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور نیز در این رابطه به مهر اعلام کرد: مشکل خودروسازان برطرف شده و به زودی روند نوسازی از سر گرفته می شود.