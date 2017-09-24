به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش دوست صبح یکشنبه در کمیته برنامه مشارکتی حمایتی در دشتستان اظهار داشت: با اجرای برنامه مشارکتی حمایتی، وضعیت سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال شهرستان دشتستان ۵۶ درصد ارتقاء یافته است.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان افزود: طرح مشارکتی حمایتی سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال در شهرستان دشتستان از سال ۸۶ همزمان با سایر استان با هدف ارتقای عادلانه شاخصهای سلامت با استفاده از همکاری بین بخشی و مشارکت مردم اجرا شده است.
خویش دوست اضافه کرد: ما در این طرح ۲۷۴ کودک زیر پنج سال که از نظر وضعیت تغذیهای دچار سوء تغذیه هستند را تحت پوشش این برنامه قرار دادهایم که هر ماه از نظر رشد و بهبود شاخصهای تغذیه ای توسط مراقبین سلامت پایش و مراقبت میشوند.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف ما در سند جامع سلامت شهرستان، استفاده از الگوی سالم تغذیهای در جامعه است و امیدواریم با اجرای این طرح مشارکتی حمایتی، وضعیت تغذیه کوکان روند مطلوبتری را طی کند و با تحت پوشش قرار دادن قشر آسیب پذیر جامعه ارتقای عادلانه شاخصهای سلامت در شهرستان را داشته باشیم.
بهبود تغذیه کودکان
مسئول درمان کمیته امداد شهرستان دشتستان نیز در این نشست گفت: تمامی نهادهایی که در بهبود تغذیه کودکان تاثیرگذار هستند باید با آموزش در زمینه رفتارهای صحیح غذایی و زندگی سالم، فرهنگسازی کنند تا به نتیجه مطلوبی برسیم.
علیرضا مینایی افزود: با برنامهریزیها و نشستهایی که شبکه بهداشت و درمان دشتستان با اداره کمیته امداد امام خمینی (ره ) برگزار میکند باعث شده این برنامه در شهرستان به خوبی اجرا شود و ما همکاری و تعامل خود را در اجرای هر چه بهتر این برنامه اعلام میکنیم.
شناسایی کودکان دارای مشکل تغذیه
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه ستاد شهرستان دشتستان در خصوص دستوالعمل اجرایی این طرح گفت: مراقبین سلامت ما در مراکز خدمات جامع سلامت، با پایش و مراقبتهای روتین، کودکانی زیر ۵ سالی که از نظر وضیت تغذیه ای دچار مشکل هستند را شناسایی و به پزشک مرکز ارجاع می دهند.
حمیرا دهقانی افزود: پزشک با بررسی کودک، مواردی را که به دلایل مختلف دچار سوء تغذیه هستند را تایید میکند و اسامی کودکان به صورت محرمانه به کمیته امداد اعلام میشود و توسط کمیته امداد سبد غذایی دریافت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: فقط کودکانی از برنامه خارج میشوند که در پایش شش ماههای که از آنها انجام میگیرد، وزنگیری مطلوبی را داشته باشند و منحنی رشد آنها طبیعی باشد.
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه ستاد شهرستان دشتستان ادامه داد: کودکانی که از وزنگیری مطلوبی برخوردار نباشند تا ۵ سالگی میتوانند از سبد غذایی بهرهمند شوند.
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