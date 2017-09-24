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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۱

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

توجه ویژه به حوزه هنر در جامعه شود

توجه ویژه به حوزه هنر در جامعه شود

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در جامعه باید به حوزه هنر توجه شود و هنرمندان برای سوق دادن هنر به هنر متعالی، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه شب در مراسم رونمایی از کتاب «سرو سرود» افزود: هنر قالب مهم در ماندگاری و معرفی تاریخ دفاع مقدس است و باید هنر به خوبی در جامعه تداعی شود. 

وی اظهار کرد: دفاع مقدس در تعبیر مقام معظم رهبری گنجی بی پایان است که باید به درستی از آن استفاده کرد. 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان برضرورت استفاده از ظرفیت هنرمندان در بیان وقایع دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: هنرمندان جایگاه بسیار مهمی برای معرفی و شناساندن فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس دارند و باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند. 

خاتمی تاکید کرد: هنرمندان جایگاه مهمی در معرفی تاریخ دفاع مقدس دارند و باید در این مسیر با متون دینی انس داشته و مطالعه تاریخ را از یاد نبرده و به این موضوع توجه داشته باشند.

وی گفت: اگر هنر در مسیر درست باشد این هنر به تعالی می رسدو لطفی  که خداوند به شما هنرمندان داده باید در مسیر تعالی قرار بگیرد و در این میان بالاترین هنرمندان انبیاء هستند و بالاترین هنر انسان سازی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر ضرورت بهره گیری از استعداد هنری در مسیر رشد و تعالی روحی و الهی تاکید کرد و گفت:  هنر متعالی هنری است که در مسیر انسان‌سازی باشد.

خاتمی ابراز کرد: هر مقدار آثار هنری مخلوق یک هنرمند به ارزش های متعالی نزدیک  باشد هنر آن هنرمند دارای ارزش است و در جامعه باید به بحث هنر توجه شود و هنرمندان  برای سوق دادن هنر به هنر متعالی مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4095949

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