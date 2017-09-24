تمام شبکه های سیمی توزیع برق زنجان کابل خودنگهدار می شوند

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام شبکه های سیمی توزیع برق سطح استان زنجان تبدیل به کابل خودنگهدار خواهند شد، گفت: کاهش تلفات انرژی از جمله مباحث جدی در صنعت برق است و در سال های اخیر روند روبه رشدی داشته که در این راستا برنامه های عملیاتی طرح ملی کاهش تلفات برق در کشور تدوین شده و این شرکت با اجرای پروژه هایی باماهیت کاهش تلفات برق توانسته جزو شرکت های پیشرو در کشور باشد.

وی اظهار کرد: امروز۱۰۰ درصد خانوارشهری و۹۹درصد خانواده روستایی حتی محروم ترین و دورافتاده ترین مناطق استان زنجان از نعمت برق برخوردار شده اند و طبیعی است به موازات این فرایند زیرساخت های مورد نیاز نیز افزایش یافته و تلفات انرژی برق روند روبه رشدی داشته باشد به همین منظور شرکت توزیع برق استان زنجان پروژه هایی با ماهیت "کاهش تلفات" از جمله طرح های کاهش شعاع تغذیه فیدرهای شبکه فشار متوسط وپست های توزیع برق استان – جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه های سیم مسی – تعویض بخش اعظمی از کنتورهای برق معیوب شهری وروستایی واصلاح ولتاژ برق شبکه های فشار ضعیف را به بهره برداری رساند که نتایج اجرای این پروژه ها منجر به کاهش تلفات انرژی برق در سطح استان شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: با رویکرد جدید محورهای ۲۴گانه شرکت توانیر دربخش کاهش تلفات به تمامی امورهای اجرایی ابلاغ و مقرر شده تمامی محورها بصورت مستمر مورد بررسی، کنترل و ارزیابی ماهیانه قرارگیرد.

علیزاده تاکید کرد: یکی از مصوبات مهم تبدیل تمامی شبکه های سیمی فشارضعیف به کابل خودنگهدار بود که طی آن تجهیزات مورد نظر خریداری و نیروی انسانی ذیربط آموزش های لازم را در این زمینه سپری خواهند کرد .

وی گفت: با اجرای این پروژه بزرگ در سطح استان ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه، بهبود مبلمان شهری، کاهش خطرات برق گرفتگی و افزایش رضایتمندی مشترکین، به میزان قابل توجهی شاخص های بهره برداری ارتقاء خواهد یافت.