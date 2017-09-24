کیفیت هوای سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح روز یکشنبه با شاخص ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد.
رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های الهیه، سمزقند و خیام شمالی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
وی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.
رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه الهیه با شاخص ۱۰۵ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
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