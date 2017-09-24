  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مهر ۱۳۹۶، ۸:۲۴

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد خبر داد؛

کیفیت هوای سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- کیفیت هوای روز یکشنبه سه منطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح روز یکشنبه با شاخص ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های الهیه، سمزقند و خیام شمالی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه  الهیه با شاخص ۱۰۵ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

کد مطلب 4095954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها