وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت/گره ترافیکی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن عابدی در خصوص وضعیت ترافیکی صبحگاهی دوم مهرماه در پایتخت، گفت: در حال حاضر بار ترافیکی در بزرگراه ها و ورودی های شهر تهران سنگین است و به مانند روز های گذشته دارای بار ترافیکی صبحگاهی است.

وی افزود: با راه اندازی سرویس های مدارس وضعیت ترافیک در معابر داخلی شهر به ویژه مناطق مرکزی شهر و اطراف مدارس روان و بهتر از روز گذشته است و هیچ گره ترافیکی، تصادف و یا خرابی خودرویی که باعث افزایش بار ترافیکی شده باشد گزارش نشده است.

سرهنگ عابدی گفت: تمام نیروی های صف و ستادی پلیس راهور در معابر شهر حضور دارند و تمام طرح هایی که برای شروع مهر ماه در نظر گرفته شده بود، بدون هیچ مشکلی در حال اجراست.