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۲ مهر ۱۳۹۶، ۸:۳۲

جانشین راهور تهران بزرگ؛

وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت/گره ترافیکی نداریم

وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت/گره ترافیکی نداریم

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، جزئیات ترافیک دومین روز مهر ماه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن عابدی در خصوص وضعیت ترافیکی صبحگاهی دوم مهرماه در پایتخت، گفت: در حال حاضر بار ترافیکی در بزرگراه ها و ورودی های شهر تهران سنگین است و به مانند روز های گذشته دارای بار ترافیکی صبحگاهی است.

وی افزود: با راه اندازی سرویس های مدارس وضعیت ترافیک در معابر داخلی شهر به ویژه مناطق مرکزی شهر و اطراف مدارس روان و بهتر از روز گذشته است و هیچ گره ترافیکی، تصادف و یا خرابی خودرویی که باعث افزایش بار ترافیکی شده باشد گزارش نشده است.

سرهنگ عابدی گفت: تمام نیروی های صف و ستادی پلیس راهور در معابر شهر حضور دارند و تمام طرح هایی که برای شروع مهر ماه در نظر گرفته شده بود، بدون هیچ مشکلی در حال اجراست.

کد مطلب 4095959

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