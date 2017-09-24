داوود عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب اعتباری سه‌میلیاردی برای احداث دو پروژه ورزشی در فردیس خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تراکم بالای جمعیتی در این شهرستان در نظر داریم یک سالن ورزشی طبقاتی احداث کنیم.

وی بابیان اینکه افزایش خدمات‌رسانی به شهروندان با افزایش امکانات دولتی امکان‌پذیر است، عنوان کرد: افزایش امکانات ورزشی یکی از راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به تازه تأسیس بودن شهرستان فردیس و کمبود امکانات ورزشی، افزود: اداره ورزش و جوانان فردیس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی این شهرستان بخش خصوصی را دعوت به کارکرده است، طی دو سال گذشته ۲۰۰ باشگاه راه‌اندازی شده است.

عزیزی با تأکید بر اینکه افزایش تعداد ورزشکاران در ترویج فرهنگ ورزش از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: جوانان فردیس در عرصه‌های مختلف علمی و ورزشی افتخارات کشوری، آسیایی و جهانی کسب کرده‌اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردیس با اشاره به فعال بودن ۲۰۰ باشگاه ورزشی در این شهرستان، گفت: ۸۲ باشگاه دیگر نیز در حال کسب مجوز هستند.