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۲ مهر ۱۳۹۶، ۸:۲۷

حشد شعبی: برگزاری همه پرسی استقلال هزینه سنگینی برای کُردها دارد

حشد شعبی: برگزاری همه پرسی استقلال هزینه سنگینی برای کُردها دارد

«فالح الفیاض» رئیس هیأت حشد شعبی عراق ضمن انتقاد شدید از تلاش اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی استقلال از دولت مرکزی بغداد تأکید کرد: این مسأله هزینه سنگینی برای کُردها دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «فالح الفیاض» رئیس هیأت حشد شعبی عراق به مسأله برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از دولت مرکزی بغداد واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: برگزاری همه پرسی استقلال هزینه سنگینی برای کُردها دارد. 

الفیاض که مشاور امنیت ملی عراق نیز هست، همچنین ادامه داد: اعلام برگزاری همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان تحریک آمیز است. 

وی همچنین اظهار داشت: دولت بغداد به مسئولیت خود برای دفاع و حراست از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور عمل خواهد کرد.

گفتنی است، اقلیم کردستان عراق همچنان به برگزاری همه پرسی طی فردا دوشنبه اصرار دارد.

پیشتر ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که با همه پرسی کردستان شدیدا مخالف است و یادآور شد که مذاکره با هیأتی که از کردستان عراق به بغداد آمده بود، بی نتیجه ماند.

کد مطلب 4095963

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