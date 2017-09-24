به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید همتی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نظارت مستمر بهداشتی دامپزشکی بر فعالیت باشگاه ها و واحد های پرورش اسب در استان اظهار داشت: در باشگاه های مذکور برنامه تست، شناسایی دام آلوده و حذف دام مبتلا به بیماری خطرناک مشمشه انجام می شود.

وی مشمشه را یک بیماری باکتریایی مسری و خطرناک مشترک بین انسان و دام عنوان کرد و افزود: این بیماری اغلب سبب ابتلای تک سمی ها می شود و بسیار کشنده بوده و اهمیت بالایی در جمعیت تک سمیان برخوردار است.

این مقام مسئول در مورد راه های انتقال بیماری از حیوان آلوده نیز گفت: بیماری مذکور از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده و یا تماس با بافت های دام مبتلا به انسان منتقل می شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه کارشناسان دامپزشکی نظارت های مستمری بر فعالیت باشگاه های پرورش اسب در استان دارند، تصریح کرد: از اسب های این باشگاه ها تست مالئین گرفته می شود و در صورت مثبت بودن جواب تست حیوان بیمار معدوم می شود.

دکتر همتی همچنین از انجام ۷۴۸ تست مالئین به منظور تشخیص بیماری مشمشه در باشگاه های پرورش اسب طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: پس از انجام تست های لازم برای این بیماری تعداد یک راس اسب بیمار معدوم شد.

وی با تصریح اینکه بیماری مشمشه واکسن و روش پیشگیری از راه ایمن سازی ندارد، خاطرنشان کرد: رعایت بهداشت در واحد های پرورش اسب، خرید اسب هایی که دارای گواهی بهداشتی هستند، رعایت شرایط بهداشتی – قرنطینه ای در حمل و نقل، انجام مستمر تست مالوین و جلوگیری از رفت و آمد های غیر ضروری از مهمترین روش های مهار این بیماری است.

این مقام مسئول همچنین یادآور شد: در حال حاضر تمام اسب هایی که به دست کارشناسان سازمان دامپزشکی مورد تست مالئین قرار می گیرند واجد برگه گواهی سلامت مدت دار هستند که در آن چگونگی سلامت دام کاملا مشخص شده است.