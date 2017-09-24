به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از پیکارهای کاراته وان «سری آ» ترکیه که با حضور ۱۲۶۲ کاراته کا از ۸۵ کشور برگزار شد فاطمه چالاکی در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از پرو، ترکیه، ایتالیا، لوکزامبورگ در نیمه نهایی مقابل آویشن باقری دیگر نماینده کشورمان در رده سنی امید قرار گرفت و با برتری مقابل این کاراته کا به فینال راه یافت.

در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، هامون درفشی پور کاراته کاهایی از کامرون، روسیه، سوئیس، مراکش، آذربایجان، در نیمه نهایی به مصاف امیررضا میرزایی کاراته کا رده سنی امید رفت و پس از تساوی ۶ بر ۶ با قانون سنشو ( امتیاز اول) راهی دیدار فینال شد.

میرزایی هم پیش از مبارزه با درفشی پور موفق شده بود کاراته کاهایی از روسیه، ایتالیا و اردن را شکست دهد. او پس از باخت برابر درفشی پور در جدول شانس مجدد نماینده روسیه را برد و به مدال برنز رسید.

در منهای ۷۵ کیلوگرم، بهمن عسگری حریفانی از مقدونیه، روسیه، عربستان، ترکیه، ازبکستان و اوکراین را شکست داد و به دیدار پایانی راه یافت.

فینال مسابقات عصر امروز برگزار خواهد شد.