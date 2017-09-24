آغاز نخستین جلسه علنی مجلس در فصل پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور ۲۰۲ نماینده و به ریاست علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی در صحن بهارستان آغاز شد.

این نخستین جلسه مجلس در فصل پاییز و بعد از حدود سه هفته تعطیلات تابستانی است.

دستور کار جلسه علنی امروز بر اساس اعلام هیات رئیسه مجلس به شرح زیر است؛

ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی استفساریه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان؛

بررسی طرح موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد؛

بررسی طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی؛

بررسی طرح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه جرایم سازمان یافته فراملی؛

بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری؛

در جلسه علنی امروز همچنین یکنفر از نمایندگان به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب خواهد شد؛ انتخاب این نماینده در اجرای ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه انجام می شود.