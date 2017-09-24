واکسن «سل» و «هپاتیت ب» صادر می شود

دکتر هومن کاغذیان رئیس مجتمع تولیدی -تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصل ۲۹ قانون اساسی ، تامین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را وظایف دولت بر شمرده و از آنجایی که اصلی ترین اقدام برای تامین سلامت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری ها، واکسیناسیون است به همین دلیل تولید واکسن از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون تولید انستیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه برای تهیه واکسن هزینه ای متحمل خانواده ها نمی شوند، اظهار داشت: دولت این هزینه را می پردازد و تهیه هر واکسنی به عهده دولت است و این خود باعث می شود در طولانی مدت بار ضرر مالی و اجتماعی ناشی از رخداد بیماری در جامعه را کم کنیم.

به گفته دکتر کاغذیان، در کشورهای پیشرفته ۱۷-۱۸ واکسن در سبد بدو تولد برای نوزادان دارند؛ ایران توانسته تاکنون ۱۰ واکسن را در برنامه جامع خود داشته باشد اما بایستی ۷-۸ واکسن دیگر تولید کنیم تا به کشور های پیشرفته برسیم.

وی عنوان کرد: شرط اینکه بتوانیم این واکسن ها را در سبدمان داشته باشیم این است که تولید داخل صورت گیرد تا واردات منجر نشود که ارز زیادی را از کشور خارج کنیم.

کاغذیان با بیان اینکه در حال مذاکره هستیم تا دو واکسن «هپاتیت ب» و«سل» را به کشورهای دیگر صادر کنیم، اظهار داشت: به این کشورها اسناد و سپس نمونه واکسنها را فرستاده ایم تا تایید شود و سپس نمایندگانی بفرستند تا از سایت تولید این واکسن ها بازدید به عمل آورند.

دبیر کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بازدید این گروه از فرآیند تولید واکسن صورت گرفته است، افزود: بعد از تایید می توان صادرات را آغاز کرد و بدین واسطه از وارد کننده به صادر کننده تبدیل شویم.

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران با اشاره به هدفگذاری انستیتوپاستور ایران گفت: در این هدفگذاری مشخص شده که تا سال ۱۴۱۴ جزء ۱۰ کشور برتر تولید کننده واکسن در دنیا باشیم.