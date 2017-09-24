صبای قم در خانه پذیرای تیم گل گهر سیرجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه ادامه پیدا می‌کند و در یکی از بازی‌های امروز در قم، تیم فوتبال صبای قم در سومین دیدار خانگی خود در این فصل مقابل تیم گل گهر سیرجان به میدان خواهد رفت.



تیم‌های صبای قم و گل گهر سیرجان در شرایطی مقابل هم قرار می‌گیرند که تیم گل گهر سیرجان از ۵ بازی قبلی خود ۸ امتیاز کسب کرده و تیم نهم جدول است و تیم صبای قم با ۳ امتیاز در رده شانزدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول فوتبال قرار گرفته است.



صبا در بازی قبلی خود در بوشهر برابر تیم ایران جوان این شهر به تساوی بدون گل رسید تا سومین تساوی خود در این فصل را کسب کند و این در حالی است که صبای قم تاکنون در دیدارهای این فصل موفق به شکست تیمی نشده است.



صبا امتیازات قبلی خود پیش از تساوی با ایران در بوشهر را از تساوی خارج از خانه در هفته اول برابر آلومینیوم اراک و تساوی خانگی برابر ملوان انزلی کسب کرد که البته در بازی اراک، ناصر بختیاری زاده و در بازی قم برابر ملوان، هومن افاضلی سرمربی صبا بود.



افاضلی سرمربی جدید صبای قم در ۳ بازی اخیر که هدایت صبا را بر عهده داشته ۲ تساوی و یک شکست در کارنامه دارد و امیدوار است امروز بتواند با پیروزی برابر تیم میانه جدولی گل گهر اولین برد این فصل را کسب کند و برنامه رهایی صبا از قعر جدول را کلید بزند.



در آن سوی میدان، گل گهر سیرجان با سال‌ها تجربه حضور در لیگ یک، چندی پیش حریفی سرسخت برای استقلال تهران در جام حذفی فوتبال بود و بدون تردید برابر صبای قم حریف آسانی نیست و حتی در قم نیم نگاهی به کسب پیروزی دارد.



صبا در هفته‌های اخیر با جذب مهره‌های جدید و برپایی اردوی آماده سازی در کردان کرج تلاش کرده سطح فنی و آمادگی جسمانی بازیکنانش را به حد ایده آل نزدیک کند و هومن افاضلی سرمربی صبای قم پیش از این و قبل از اعزام صبا به اردوی کردان گفته بود که صبا به ۱۰۰ جلسه تمرینی نیاز دارد.

دیدار تیم‌های صبای قم و گل گهر سیرجان از ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد.