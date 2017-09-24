به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول کازرونی صبح یکشنبه در نشست مدیران فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: توسعه اشتغال یکی از اهداف مهم دولت است که در این زمینه باید نگاه ویژه‌ای به مهارت‌آموزی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از افرادی که از مدارس و یا دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند مهارت کافی را برای حضور در بازار کار ندارند که باید با آموزش‌های مهارتی برای حضور در بازار کار آماده شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر از تلاش برای ارتقاء و تقویت برنامه‌های مهارت‌آموزی در استان خبر داد و اضافه کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار است و تولید نیروی انسانی توانمند یکی از برنامه‌های مهم است.

کازرونی خاطرنشان کرد: با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای اشتغال مولد و پایدار، طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی در استان بوشهر اجرا می‌شود که افراد با محیط واقعی کسب و کار آشنا می‌شوند.

وی کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری را به عنوان یکی دیگر از اهداف این طرح بیان کرد و ادامه داد: توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و بهبود کسب درآمد از مهمترین اهداف ارائه آموزش‌های مهارتی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر بیان کرد: حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی در دستور کار است و آموزش‌های لازم ارائه می شود.