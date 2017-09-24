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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۴

رئیس دانشگاه خبر داد:

افزایش ۳۰ برابری قراردادهای دانشگاه علامه با دستگاه‌های اجرایی

افزایش ۳۰ برابری قراردادهای دانشگاه علامه با دستگاه‌های اجرایی

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طی سالهای گذشته میزان قراردادهای پژوهشی این دانشگاه ۳۰ برابر رشد یافته است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی چهارسال گذشته روند ارتباط پژوهشی این دانشگاه با دستگاه های اجرایی رشد بی سابقه ای داشته است به نحوی که میزان این قرار دادها ۳۰ برابر رشد داشته است.

وی افزود: در سال ۹۲ میزان کل قراردادهای پژوهشی این دانشگاه با دستگاه های اجرایی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در سال ۹۵ به ۹ میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: برنامه داریم در سال جاری نیز میزان قراردادهای پژوهشی دانشگاه را با دستگاه های اجرایی به ۱۲ میلیارد تومان افزایش دهیم.

سلیمی اظهار داشت: با انعقاد قراردادهای پژوهشی با دستگاه های اجرایی بستری فراهم می شود تا پژوهش در این دانشگاه هدفمند دنبال شود و مشکلات کشور نیز برطرف شود.

کد مطلب 4095975

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