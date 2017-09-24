به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای در آغاز جلسه علنی امروز مجلس با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مدارس کشور به اساتید، معلمان، دانشآموزان و دانشجویان، فرا رسیدن ماه محرم را نیز گرامی داشت و تسلیت گفت.
وی اظهار داشت: امام حسین (ع) نهضتی را پایهگذاری کرد که مبارزات ضد ظلم تاریخ بشریت را هدف و جهت دیگری داد. امام حسین (ع) هنگام ورود به کربلا که در چنین ایامی بوده است، در خطبه کوتاهی فرمود که «آیا حق را نمیبینید که به آن عمل نمیشود و باطل را که از آن نهی نمیشود!؟» و کلامی فرمود که مسیر مبارزات علیه ظالمان و مستکبران را به ملتها نشان داد که من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و ذلت نمیبینم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایهگذاری مکتب زندگی مجاهدانه توسط امام حسین (ع) گفت: پس از انقلاب اسلامی با رهبریهای پیشوای بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، ملت ایران این رهنمود را در مقام عمل محقق کرد؛ رمز پیروزی ملت ایران در ایام دفاعمقدس که این روزها یادآور آن است، در همین نکته نهفته که زندگی اجتماعی ملت ایران بر مجاهدت استوار شده است.
لاریجانی ادامه داد: لازم است از سخنان روشنگرانه و صریح رئیسجمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که پاسخ درخوری به سخنان توهمانگیز و پوچ رئیسجمهور آمریکا بود، تشکر کنم؛ آقای ترامپ نفهمید و به نظر میرسد با سطح فکری که دارد، نخواهد فهمید که دنیا تغییر کرده است و ملتها بیدار شدهاند و به خوبی دریافتهاند که ایران پس از انقلاب علیرغم همه دسیسههای شرق و غرب، با مجاهدت ملت توانسته اهداف انقلابی خود را محقق کند.
وی افزود: ملت ایران توانسته است کشوری را که زمانی انگشتنمای ژاندارمی آمریکا در منطقه بود، به ملتی سرافراز و با آرمانهای آزادیخواهانه تبدیل کند؛ این حادثه مهم را سایر ملل نیز مشاهده کردهاند.
ترامپ نیم قرن از حوادث دنیا عقب است
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با انقلاب اسلامی ایران نوعی بیداری و هوشیاری سیاسی در ملل جهان به وجود آمد که با لافزنیهای توخالی امثال ترامپ تغییر نمیکند.
لاریجانی خاطرنشان کرد: ترامپ حکومت ایران را دیکتاتوری خوانده و آرزو کرده است که یکبار دیگر شرایط عوض شود و مردم ایران در آرامش و رفاه قرار گیرند؛ قاعدتاً منظورش تکرار حکومت دستنشانده آمریکا است که بار دیگر آنها را خوشحال کند.
وی گفت: ملت ایران حدود ۴۰ سال است که با خوشحالی و استواری، حکومت دستنشانده آمریکا را نابود و دموکراسی را جایگزین آن کردهاند؛ آقای ترامپ، شما ظاهراً نیم قرن از حوادث دنیا عقب هستید!
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت بیش از ۷۳ درصدی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اظهار داشت: چطور این واقعیت را که بیش از ۱۰۰ کشور در مراسم تحلیف رئیسجمهور به احترام رأی ملت ایران شرکت کردند، نمیبینید؟ ترامپ ادعا کرده است که ایران دارای پوشش کاذب دموکراسی است؛ آیا ایران پوشش کاذب دموکراسی دارد یا در انتخابات اخیر آمریکا که اگر معیار، رأی واقعی مردم بود، شما آرای لازم را کسب نکردید؟
لاریجانی با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر حمایت ایران از تروریست در منطقه عنوان کرد: به نظر میرسد مسئولان رژیم آمریکا دچار وارونگی ذهنی شدهاند؛ مگر وزیر خارجه قبلی آمریکا در کتاب خاطرات خود اعلام نکرد که آمریکا، داعش را به وجود آورد و از آن حمایت کرد؟ ما با اطلاعات به این نتیجه رسیده بودیم، اما این اقرار خودتان است.
ترامپ حرف آخر ما را درباره برجام بشنود
وی خاطرنشان کرد: وقتی که داعش در عراق و سوریه مردم را به خاک و خون کشید، این ایران بود که با کمکهای خود آنها را سرکوب کرد؛ ظاهراً ترامپ پیرو مکتبی است که دروغ را آنقدر محکم میگویند که خودشان هم باور میکنند!
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تناقض ادعاهای آمریکا درباره بحران یمن به موازات دادن اسلحه به عربستان سعودی اظهار داشت: ترامپ سخن همیشگی خود را هم تکرار کرد که توافق هستهای ایران و ۱+۵ برای ایالات متحده آمریکا خجالتآور است؛ اینکه برای شما خجالتآور هست یا نیست، به ما ربطی ندارد. این یک معاهده بینالمللی است که شورای امنیت آن را تأئید کرده و آمریکا به انحای مختلف نسبت به آن بدعهدی کرده است.
وی تصریح کرد: ملت ایران با حوصله و تدبیر عمل میکند و البته ما هم فکر نمیکنیم که شما (ترامپ) حرف آخر ما را شنیده باشید که ممکن است با شرایط غیرقابل باور و غیرقابل بازگشت مواجه شوید؛ البته آقای ترامپ در سازمان ملل پاسخ خود را دریافت کرد؛ اکثر قریب به اتفاق رهبران جهان سخنان وی را ریشخند و از برجام حمایت کردند؛ جز رژیم صهیونیستی که مسئولان آمریکا را بازیچه خود قرار دادند.
لاریجانی با بیان اینکه ادبیات موهن ترامپ در تراز شغل کابارهداری اوست، تأکید کرد: این ادبیات موهن آن هم همراه با اطلاعات غلط در صحن سازمان ملل متحد نشانه افول آمریکا است؛ چرا که قدرت رهبران دنیا در عقلانیت گفتاری و رفتاری است؛ نه در عربدهکشی و نااهلانه سخن گفتن.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آیا برای آمریکا بهتر نبود که به جای این اتهامات به جمهوری اسلامی، درباره نسلکشی در میانمار سخن میگفت؟ در همینجا از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکر میکنم که در روزهای اخیر مستمراً پیگیر موضوع کمکرسانی به مسلمانان مظلوم میانمار بودهاند.
تأکید بر تقویت توان موشکی برای بازدارندگی
وی همچنین با تأکید بر توجه جدی مجلس شورای اسلامی به تقویت بنیه دفاعی و توان موشکی کشور اظهار داشت: در مصوبه اخیر مجلس نیز منابع لازم برای این امر در نظر گرفته شده است و با توجه به سوابق ما در جنگ تحمیلی، تقویت بنیه دفاعی جهت بازدارندگی از راهبردهای دفاعی ماست و برخلاف آنچه رئیسجمهور آمریکا با شیطنت مطرح کرد، ما با همسایگان خود زندگی صلحآمیز و توأم متقابل داریم و این جزو اصول سیاست خارجی ماست.
لاریجانی خاطرنشان کرد: البته طبیعی است که در برخی موضوعات اختلاف نظر هم داشته باشیم، اما این امر مانع همزیستی مسالمتآمیز ما نبوده و نخواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برگزاری آرام حج امسال گفت: اگرچه با دولت عربستان در برخی مسائل اختلاف جدی داریم، اما از تدارک مناسب برای حجاج تشکر میکنیم.
همهپرسی اقلیم کردستان، عراق را تا سالها گرفتار کشمکش خواهد کرد
وی با توصیه به مسئولان اقلیم کردستان عراق برای توجه به شرایط منطقه اظهار داشت: مراقب باشند که با احساسات وارد میدان نشوند که آرامش عراق را به هم بزند؛ مردم عراق پس از سالها تحمل دیکتاتوری سفّاکانه صدام و پس از دخالت نظامی سبوعانه آمریکا، نظامی دموکراتیک ایجاد کردهاند.
لاریجانی افزود: هرچند از ابتدای دوره جدید، کشورهایی با ایجاد درگیریهای تروریستی مشکلاتی برای عراق ایجاد کردهاند، اما ملت رشید عراق توانستند بر همه دشواریها فائق بیایند و امروز عراق کشوری بزرگ و صاحب سرمایه است و میتواند زندگی سعادتمدانهای را برای خود تدارک ببیند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کسانی که این فکر را در اقلیم کردستان تدارک دیدهاند، موجب ماجراجویی جدیدی برای ملت عراق میشوند که تا سالها آن را درگیر کشمکش خواهد کرد و نتیجه آن، عقبافتادگی ملت عراق خواهد بود.
وی با اشاره به حمایت و کمک جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان در حواث تروریستی سالهای اخیر تصریح کرد: در عین حال نمیتوانیم خطرات بحران جدید برای ملت عراق را نادیده بگیریم.
لاریجانی، ارتحال عالم مجاهد و پارسا حضرت آیتالله راستی کاشانی را تسلیت گفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان همچنین درگذشت والده بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان را نیز به وی و خانوادهاش تسلیت گفت.
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