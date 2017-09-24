جمع آوری یک میلیارد تومان زکات در خراسان جنوبی/رشد ۱۳۰ درصدی زکات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از برنامه هایی که امداد به عنوان دبیری انجام می دهد، شورای زکات استان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ دستگاه، مجموعه و نهاد در خراسان جنوبی زیر مجموعه شورای زکات استان هستند.

سلم آبادی با بیان اینکه برنامه سال جاری در زمینه جمع آوری زکات، دو میلیارد تومان بوده است، افزود: از این میزان تاکنون یک میلیارد و ۴۱۵ هزار تومان جمع آوری و محقق شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، زکات واجب ۱۱۲ میلیون تومان و زکات مستجب ۶۶۶ میلیون تومان، و زکات فطریه ۶۳۷ میلیون تومان است.

سلم آبادی مجموع زکات واجب و مستحبی طی شش ماهه نخست سال جاری را ۷۷۸ میلیون تومان دانست و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه باید حداقل ۶۰ درصد از زکات جمع آوری شده برای محرومین و حداکثر ۴۰ درصد برای پروژه ها هزینه شود، گفت: خوشبختانه در شش ماهه نخست سال جاری توانسته ایم ۷۰ درصد را برای محرومین و ۳۰ درصد را برای زکات پروژه ای هزینه کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان کرد: بنا بر مصوبه مجلس، باید هزینه های پرداختی در زکات پروژه ای معادل سازی شده و توسط دولت نیز پرداخت شود.

سلم آبادی ادامه داد: در خراسان جنوبی هنوز نتوانسته ایم این امر معادل سازی را انجام دهیم که این یکی از مطالبات ما در سال جاری است.

وی بیان کرد: پروژه هایی که از محل زکات تعریف شده شامل مسجد، حسینیه، غسالخانه، خانه قرآن و مباحث آبخیزداری است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری ۱۰ پروژه مرمتی بوده و ۹ پروژه احداثی از محل زکات استان اجرا شده است.

وی با اشاره به جمع آوری زکات فطریه بیان کرد: برای اولین بار در خراسان جنوبی، مقرر شده هر فرد و موسسه برای جمع آوری زکات فطریه باید مجوز آن را از شورای زکات استان اخذ کند.

سلم آبادی بیان کرد: در سال جاری نسبت به شش ماهه سال گذشته رشد ۱۴۳ درصدی در جمع آوری زکات فطریه داشته ایم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح شجره طیبه بیان کرد: این طرح از دوسال گذشته در استان اجرایی می شود.

رضا سلم آبادی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح تفاهم نامه ای بین شورای زکات و فردی که محصول درخت را به محرومان می دهد، انعقاد شده و بر اساس نیت وی پلاکی بر درخت نصب شده که درآمد آن صرف محرومان می شود.

وی ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح در خراسان جنوبی شش هزار و ۵۳۲ اصله درخت پلاک کوبی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: از محل طرح شجره طیبه تاکنون ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته ایم که در راه کمک به فقرا هزینه شده است.