مرکز مطالعات زنان و خانواده در زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماهرخ بلوری شامگاه شنبه‌ در جلسه شورای برنامه‌ریزی افزود: برنامه‌های عملیاتی کارگروه بانوان و خانواده در سال ۱۳۹۶ پیگیری می‌شود و ۲۱۸ برنامه به دبیرخانه این کار گروه ارسال شده است.

وی اظهار کرد: پنج سازمان مردم نهاد عضو کار گروه بانوان و خانواده هستند و ۲۶ دستگاه هم عضو این کار گروه در استان زنجان می باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت: در حوزه زنان و خانواده از راهنمایی های مقام معظم رهبری در حوزه زنان و خانواده و تدابیر ابلاغی شامل برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده بر اساس ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه و برنامه سند ششم توسعه در بخش زنان و خانواده استفاده می‌شود.

بلوری تاکید کرد: محور مباحث کار گروه تخصصی بانوان و خانواده در سال گذشته مربوط به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، بهداشت و سلامت، کار آفرینی و اشتغال، آموزش و پژوهش، خانواده و کودک و ورزش و نشاط بوده و از مهم‌ترین مباحث و مصوبات این کار گروه در سال گذشته تهیه برنامه ششم توسعه در ۶ بخش اشتغال سلامت و بهداشت، آموزش، سازمان‌های مردم نهاد، رفاه اجتماعی، زنان سرپرست خانواده بوده است.

وی گفت: طی سال گذشته برش استانی برنامه عمل جامع ۱۰ ساله حقوق کودک و نوجوان با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه شده و مرکز مطالعات زنان و خانواده استان با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط دانشگاه آزاد واحد زنجان در حال راه‌اندازی است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان ابراز کرد: سالن چند منظوره ورزشی بانوان در محل پارک بانوان زنجان ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و راه‌اندازی انجمن زنان کارآفرین استان، بهره‌برداری از کتابخانه کودک در مرکز استان و غربالگری سلامت زنان شاغل در هفت دستگاه استان از مصوبات کارگروه بانوان و خانواده در سال گذشته است.

بلوری افزود: در راستای تقویت اهداف دولت تدبیر و امید از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: تکیه بر برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه در دستور کار کار گروه تخصصی بانوان و خانواده استان زنجان قرار دارد و تقویت جایگاه زنان و خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار است.