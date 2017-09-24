فرانسه از آزمایش موشک «خرمشهر» ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال خبری آسیا، فرانسه درباره آزمایش موشک بالستیک دوربرد «خرمشهر» از سوی ایران ابراز نگرانی کرد.

در همین راستا وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل خواست گزارش مفصلی درباره این اقدام موشکی ایران ارائه دهد.

در این بیانیه، فرانسه خواستار توقف اقدامات به زعم آنها بی ثبات کننده ایران در سطح منطقه شد و ادعا کرد که دولت پاریس در همکاری با شرکایش، به ویژه اروپایی ها، ابزارهایی را که بتوان با آن ایران را به توقف فعالیت های بالستیکی ثبات زدا واداشت، بررسی خواهد کرد!

گفتنی است ایران روز جمعه موشک بالستیک دور برد خرمشهر را با موفقیت آزمایش شد.

این موشک سومین موشک با برد ۲۰۰۰ کیلومتر ایران است.

موشک بالستیک خرمشهر در رژه ۳۱ شهریور نیروهای مسلح در تهران رونمایی شد.