به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، جنبش عصائب اهل الحق عراق با صدور بیانیه ای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را خطرناک توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، این جنبش با تأکید بر اینکه رژیم اسرائیل تنها حامی برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان است، تصریح کرد: مقامات دولتی و پارلمانی باید هرچه سریعتر با این پروژه مقابله کنند.

عصائب أهل الحق همچنین تأکید کرد که برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان امنیت ملی عراق را هدف قرار داده است. این همه پرسی منجر به تجزیه عراق خواهد شد.

این جنبش عراقی با اشاره به مذاکرات میان هیأت کُرد و ائتلاف ملی تأکید کرد: این مذاکرات به دلیل اصرار کردستان بر لزوم برگزاری همه پرسی استقلال، به شکست انجامید. برگزاری همه پرسی پیامدهای وخیمی خواهد داشت.

گفتنی است، اقلیم کردستان عراق همچنان به برگزاری همه پرسی طی فردا دوشنبه اصرار دارد.

پیشتر ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که با همه پرسی کردستان شدیدا مخالف است و یادآور شد که مذاکره با هیأتی که از کردستان عراق به بغداد آمده بود، بی نتیجه ماند.