فتح از دولت فلسطین خواست کار خود را در نوار غزه از سر بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «القدس العربی»، شورای مرکزی جنبش فتح در جلسه اخیر خود از دولت وفاق ملی خواست به نوار غزه برود و اختیارات خود را در همه زمینه ها در دست بگیرد.

شنبه شب (شب گذشته) نشست شورای مرکزی جنبش فتح با حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای بررسی اقدام حماس در انحلال کمیته اداری نوار غزه و دعوت از دولت فلسطین برای بازگشت به نوار غزه برگزار شده بود و در پایان این نشست فتح با صدور بیانیه ای اعلام کرد آماده گفتگوی بیشتر با هدف رسیدن به دیدی کامل نسبت به آشتی با حماس و ایجاد وحدت میان جریان های فلسطینی است.

فتح در بیانیه خود از کشورهای دوست و برادر هم خواسته کمک های خود به نوار غزه را از طریق دولت وفاق ملی افزایش دهند و محمود عباس نیز در این نشست گفت: اقدام جنبش حماس برای انحلال کمیته اداری خود در نوار غزه خواسته های ما از این جنبش را برآورده کرده است.

وی تأکید کرد که این اقدام نیاز به مذاکره و گفتگوی بیشتر دارد تا همه بر اساس نتایج این اقدام در مسیری که منجر به وحدت می شود حرکت کنیم.

محمود عباس پیشتر و در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دولت وفاق ملی به زودی به غزه خواهد رفت تا مسئولیت های خود را در این منطقه به دست بگیرد.

در ماه مارس گذشته جنبش حماس کمیته ای اداری برای اداره امور نوار غزه تشکیل داده بود،‌این اقدام بعد از آن صورت گرفته بود که حماس گفته بود دولت وفاق ملی مسئولیت های خود را در نوار غزه نادیده گرفته است با این حال دولت وفاق ملی اقدام حماس را محکوم کرده و محمود عباس هم اقداماتی تنبیهی و تحریمی علیه نوار غزه اتخاذ کرده بود.

این شکاف سیاسی منجر شده بود تا مردم نوار غزه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کنند تا اینکه در پی نشست های اخیر حماس با مسئولان مصری در قاهره و با حضور همزمان نمایندگانی از فتح در پایتخت مصر توافقی حاصل شد و حماس اعلام کرد کمیته اداری خود را منحل می کند در مقابل دولت فلسطین برای اجرای مسئولیت های خود به نوار غزه بیاید و محمود عباس هم تحریم های این منطقه را رفع کند.