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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

رئیس دانشگاه خبر داد:

افزایش ۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید به دانشگاه اصفهان

افزایش ۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید به دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: در سال تحصیلی جدید با کمک خیرین ۴۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی آموزشی جدید به این دانشگاه افزوده شده است.

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سال های گذشته با کمک خیرین تلاش شد تا ۱۳۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی این دانشگاه که در دوره های قبل فعالیت عمرانی آنها آغاز شده بود ساماندهی شد و امیدواریم فعالیت ساخت و ساز این فضاها به زودی به اتمام برسد.

وی افزود: طی تلاش های صورت گرفته در سال تحصیلی جدید ۴۰ هزار متر مربع فضای فیزیکی آموزشی جدید به این دانشگاه اضافه شد.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته برای ساخت و ساز های آموزشی این دانشگاه از بودجه دولتی استفاده نشده و با کمک خیرین، تسهیلات بانکی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه این پروژه ها پیگیری می شود.

کد مطلب 4095995

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