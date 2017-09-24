به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح یکشنبه در مجمع عمومی انتخابات انجمن مدیران صنایع گرمسار ضمن بیان اینکه برنامه ششم توسعه نگاه ویژه ای به مقوله تولید دارد، تاکید کرد: درگذشته سه درصد از ارزش افزوده طبق قانون و مصوبات موجود، به شهرداریها و دهیاریها پرداخت میشد و برای واحدهای تولیدی هیچ سهمیهای اختصاص نداشت اما این امر در برنامه ششم کاملا متفاوت دیده شده است.
وی افزود: طبق مصوبات جدید، در قانون برنامه ششم از مجموع سه درصد محل ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها، ۳۰ درصد به مقوله تولید و شهرک های صنعتی پرداخت خواهد شد که امیدواریم این طرح به افزایش تولید و رفع موانع آن بینجامد.
عضو هیئت رئیسه خانه ملت، گفت: تمام نگاه مجلس و اولویت آن در بخش تولید کاهش هزینههای تولید است بهگونهای که تولیدکنندگان در عرصه اقتصاد پابرجا باشند و درروند پیشرو در راستای توسعه گام بردارند.
کاتب با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه در بخش صنایع و تولید کشور مصوبات خوبی وجود دارد، تاکید کرد: برای کاهش هزینه واحدهای تولیدی مصوبات بخش ارزشافزوده از مهمترین اقداماتی است که مورد انتقادهای تولیدکنندگان قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه این اعتبار باید در راستای تکمیل زیرساخت شهرکهای صنعتی هزینه شود، بیان داشت: از مجموع سهم شرکتها و شهرکهای صنعتی از محل مالیات بر ارزشافزوده پنج درصد به بخش شرکتهای خدماتی هیئت امناهایی که در شهرکها تشکیل میشود، تعلق دارد.
نماینده گرمسار و آردان در مجلس گفت: اکنون اکثر شرکتها در شهرکهای صنعتی یک هیئت امنا تشکیل دادند که میتوانند از این اعتبار برای اداره شرکت هزینه کنند.
کاتب افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه در بخش تولید و صنایع تمام شهرکها باید بهصورت هیئتامنایی و خصوصی مدیریت شوند.
نظر شما