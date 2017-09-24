۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۰۱

رئیس دامپزشکی دشتستان خبر داد

پایان واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک در جمعیت دامی دشتستان

بوشهر - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان از پایان واکسیناسیون طاعون نشخوار کنندگان کوچک (PPR) در جمعیت گوسفند و بز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل ضرغامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح واکسیناسیون طاعون نشخوار کنندگان کوچک در شهرستان دشتستان اجرا شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان اضافه کرد: بیماری طاعون نشخوارکنندگان یک بیماری ویروسی بسیار مسری و کشنده است که گوسفند و بز به آن مبتلا می‌شوند.

وی ادامه داد: از علائم این بیماری تب، ترشحات چشم و بینی، التهاب و جراحات دهانی، اختلال تنفس و سرفه، ذات الریه، التهاب روده‌ها و اسهال است که امروزه این بیماری در ایران و سایر کشورهای خاور میانه شایع است.

ضرغامی افزود: واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک در دام‌های هدف مذکور از اول تیر ماه تا پایان شهریور ماه امسال عملیاتی شد که طی آن ۱۵۳ هزار و ۵۶۶ رأس گوسفند و بز واکسینه شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان از اجرای فاز دوم واکسیناسیون رایگان تب برفکی جمعیت دامی گاو و گوساله شهرستان دشتستان خبر داد و افزود: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار عفونی و به شدت واگیر دام است.

وی ادامه داد: این بیماری با علائم تب، بی اشتهایی، زخم در دهان، ریزش بزاق، لنگش، کاهش تولید و تلفات احتمالی در دام های جوان به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تأمین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی محسوب می شود. 

ضرغامی خاطرنشان کرد: یکی از راه های مهم پیشگیری از این بیماری در کنار رعایت اصول امنیت زیستی واکسیناسیون به موقع و موفق است.

وی افزود: دومین فاز مایه کوبی سراسری و همزمان تب برفکی گاو و گوساله در سال جاری از تاریخ اول مهر لغایت ۳۰ مهر به مدت ۲۰ روز کاری با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در شتستان انجام می  شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستانتأکید کرد: همه دامداران با اکیپ های واکسیناسیون بخش دولتی و خصوصی همکاری لازم  را به عمل آورند.

