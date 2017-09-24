موفقیتی دیگر برای حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

هومن قصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بیان کرد: خوشبختانه معاونت درمان با اجرایی کردن درست سیاست ها و برنامه های کاری موفقیتی دیگر را کسب کرد.

وی گفت: از ابتدای بهمن ۹۵ تا پایان خرداد ۹۶ ارزیابی بیمارستان های تابعه دانشگاه بر اساس برنامه اعتبار بخشی ملی توسط ارزیابان وزارت متبوع بعمل آمد که کردستان جزو استانهای برتر کشور قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: علیرغم تغییرات گسترده و بنیادی در سنجه های اعتباربخشی دور سوم و نیز زمان محدود ما بین ارسال سنجه های جدید اعتبار بخشی تا زمان شروع ارزیابی ها و تغییرات مکرر در بدنه مدیریتی و کارشناسان شاغل در بیمارستانها و همچنین فشردگی کاری ناشی از نگرش عملکردی در سنجه های جدید این معاونت این موفقیت کسب شد.

وی به برنامه های اجرا شده در این بخش اشاره کرد و یادآور شد: با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله برگزاری کارگاه ها، کلاسهای آموزشی، آموزش حضوری رابطین اعتبار بخشی، پاسخگویی تلفنی در کل ساعات شبانه روز به سوالات همکاران، انجام پایش های متعدد جهت هر بیمارستان حداقل سه پایش و انجام یک پایش نهایی یک هفته قبل از ارزیابی نهایی توسط تیم کارشناسی اقدام به استقرار و نهادینه سازی فرایند اعتبار بخشی در تمام بیمارستانها در سطح استان نمود که اعلام نتایج اعتبار بخشی توسط وزارت متبوع موید این موضوع است.