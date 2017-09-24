پایان گروگانگیری ۵۰۰ هزار یورویی مهندس تهرانی/دستگیری هر سه متهم

به گزارش خبرنگار مهر مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: آدم ربایانی که پس از ربایش مهندس عمران او را مورد آسیب جسمی قرار داده و از او و خانواده اش درخواست مبلغ ۵۰۰ هزار یورو کرده بودند، روز گذشته در سه عملیات جداگانه در مناطق مهرشهر کرج، سلطان آباد و فلاح دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند؛ متهمین در همان تحقیقات اولیه به آدم ربایی و آزار جسمی فرد ربوده شده اعتراف کردند.

تحقیقات تکمیلی از متهمین در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.