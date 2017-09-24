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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۰۹

پایان گروگانگیری ۵۰۰ هزار یورویی مهندس تهرانی/دستگیری هر سه متهم

پایان گروگانگیری ۵۰۰ هزار یورویی مهندس تهرانی/دستگیری هر سه متهم

ربایندگان دکتر عمران که درخواست ۵۰۰ هزار یورو از وی کرده بودند، با تلاش کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند. 

به گزارش خبرنگار مهر مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: آدم ربایانی که پس از ربایش مهندس عمران او را مورد آسیب جسمی قرار داده و از او و خانواده اش درخواست مبلغ ۵۰۰ هزار یورو کرده بودند، روز گذشته در سه عملیات جداگانه در مناطق مهرشهر کرج، سلطان آباد و فلاح دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند؛ متهمین در همان تحقیقات اولیه به آدم ربایی و آزار جسمی فرد ربوده شده اعتراف کردند. 

تحقیقات تکمیلی از متهمین در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کد مطلب 4096006

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