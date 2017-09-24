شفافیت مالی لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای صبح یکشنبه در مجمع عمومی انتخابات انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمسار، ضمن اشاره به موانع تولید، بیان داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده باید ‌شفاف سازی شود و تا زمانی که ارکان این قانون برای عموم مشخص نباشند، مشکلات عدم اجرای صحیح قانون بر کسب کار و فعالان ‌اقتصادی سایه می اندازد.

وی افزود: قانون مالیات ارزش افزوده باید به درستی پیاده ‌سازی شود و مصرف کننده نهایی باید مالیات بر ارزش افزوده را ‌پرداخت کند که این روند در صورت اصلاح می تواند کمک بسیار خوبی به اقتصاد باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه اجرا و اعمال درست قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود ‌تا ورود کالای قاچاق و کالاهای مکشوفه به حداقل برسد، تاکید کرد: این امر درست نقطه یاری رسان به تولید محسوب می شود.

جمعه ای در ادامه اجماع فعالان اقتصادی در مسائل و مشکلات را مهم خواند و بیان داشت: صاحبان حرف و کسب کار باید آشنایی کامل به ‌قوانین داشته باشند و با توجه به آگاهی کامل از نمایندگان قوه ‌مقننه مطالبه درستی داشته باشند.

وی برآیند قانون بهبود فضای کسب کار را خواسته بخش خصوصی دانست و بیان کرد: تلاش مضاعف نمایندگان بخش خصوصی توانست ‌جایگاه مناسب کنونی برای پارلمان بخش خصوصی کشور ترسیم کند.