نصب ۵۲۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی درجاده های زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد یوسفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، از نصب ۵۲۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی در شش ماهه نخست سالجاری درمحورهای مواصلاتی استان زنجان خبر داد.

وی اظهار کرد: این تابلوها در راستای تردد ایمن و روان وسایط نقلیه در محورهای استان نصب شدند.

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: درشش ماهه نخست سالجاری در ۵ کیلومتر از راههای استان زنجان نصب گاردیل در نقاط پرحادثه، پرتگاهها و پیچ‌های خطرناک، دهانه پل‌ها و آبروها صورت گرفته است ودرصدد هستیم تا پایان سال ۵۰ کیلومتر گاردیل درمحورهای مواصلاتی استان نصب کنیم.

یوسفی تاکید کرد: اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان در سالجاری ۱،۶۱۶مورد علائم اخطاری و انتظامی و مسیرنما را در جاده های استان تهیه و نصب کرده است.

وی گفت: جمع آوری تابلوهای غیرمجاز از سطح جاده و محورهای مواصلاتی را از جمله اقدامات بسیار مهم اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان است و با محوریت حفظ ایمنی جاده ها صورت می گیرد و طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون ایمنی راهها مصوب ۱۳۷۹ و بند ح ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره الف ماده ۱۷ اصلاح قانون یاد شده نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی و اختصاصی در حریم راههای کشور صرفا با مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز است.