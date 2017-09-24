  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

رییس هیات جودو خراسان رضوی خبر داد؛

کسب سه مدال نقره توسط کوراش کاران خراسان رضوی در مسابقات آسیایی

کسب سه مدال نقره توسط کوراش کاران خراسان رضوی در مسابقات آسیایی

مشهد- رئیس هیات جودو خراسان رضوی از کسب سه مدال نقره و دو مدال برنز توسط کوراش کاران خراسان رضوی در مسابقات آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رقابت های رشته کوراش مسابقات آسیایی داخل سالن شنبه شب با رقابت ۲۱۴کوراش کار از ۲۰کشور در ترکمنستان برگزار شد.

وی افزود: نمایندگان کوراش کشورمان در این مسابقات توانستند ۹ مدال مختلف را کسب کنند که سهم نمایندگان خراسان رضوی از این افتخارات سه مدال نقره و دو برنز بود.

رییس هیات جودو خراسان رضوی بیان کرد: در این مسابقات مجتبی زمانی در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم، مجتبی نیک بین نماینده وزن منهای ۱۰۰کیلوگرم و کامران رستمی در دسته به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم موفق به کسب سه مدال نقره برای کشورمان شدند.

محمودی بیان کرد: قنبرعلی قنبری نماینده وزن منهای ۶۶کیلوگرم  و امید تیزتک در وزن منهای ۷۳کیلوگرم  نیز نشان ارزشمند برنز آسیا را کسب کردند.

کد مطلب 4096013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها