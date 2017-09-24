کسب سه مدال نقره توسط کوراش کاران خراسان رضوی در مسابقات آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رقابت های رشته کوراش مسابقات آسیایی داخل سالن شنبه شب با رقابت ۲۱۴کوراش کار از ۲۰کشور در ترکمنستان برگزار شد.

وی افزود: نمایندگان کوراش کشورمان در این مسابقات توانستند ۹ مدال مختلف را کسب کنند که سهم نمایندگان خراسان رضوی از این افتخارات سه مدال نقره و دو برنز بود.

رییس هیات جودو خراسان رضوی بیان کرد: در این مسابقات مجتبی زمانی در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم، مجتبی نیک بین نماینده وزن منهای ۱۰۰کیلوگرم و کامران رستمی در دسته به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم موفق به کسب سه مدال نقره برای کشورمان شدند.

محمودی بیان کرد: قنبرعلی قنبری نماینده وزن منهای ۶۶کیلوگرم و امید تیزتک در وزن منهای ۷۳کیلوگرم نیز نشان ارزشمند برنز آسیا را کسب کردند.