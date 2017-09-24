این قورباغه دایناسورخوار بوده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپیولار ساینس، گروهی از محققان بین المللی طی تحقیقاتی متوجه شده اند یک قورباغه باستانی به نام Beelzebutfo Ampinga یا وزغ شیطانی ۶۸ میلیون سال قبل در ماداگاسکار می زیسته که از دایناسورهای کوچک و بچه دایناسورهای بزرگتر تغذیه می کرده است.

محققان توانستند با اندازه گیری قدرت آرواره های خانواده این قورباغه که قورباغه شاخدار نامیده می شود، قدرت آرواره این گونه منقرض شده را تخمین بزنند.

این تحقیق با حضور محققان دانشگاه آدلاید، دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا و کالج لندن انجام شد. محققان قدرت آرواره های قورباغه شاخدار آمریکای جنوبی را به وسیله دستگاهی اندازه گرفتند. دستگاه مذکور شامل دو صفحه فلزی است که پوشش چرمی دارند و می توانند به طور دقیق نیروی آرواره های حیوان را اندازه گیری کنند.به گفته محققان این نخستین بار است که قدرت آرواره های یک قورباغه اندازه گرفته شده است.

مارک جوناس یکی از مولفان تحقیق می گوید: برخلاف بیشتر قورباغه ها که آرواره هایی ضعیف دارند و معمولا از طعمه های کوچک تغذیه می کنند، قورباغه های شاخدار به کمین حیوانات بزرگتر مانند قورباغه های دیگر، مار و خزندگان می نشینند.

به هرحال نتایج تحقیق نشان داد قورباغه شاخدار که عرض سرش فقط ۴.۵ سانتی متر است، آرواره ای با قدرتN۳۰ دارد. به عبارت دیگر می تواند ۳ کیلوگرم را ببلعد.

محققان در مرحله بعد این آمار را بررسی کردند تا قدرت آرواره هایBeelzebutfo Ampingaرا تخمین بزنند. این حیوان عجیب باستانی با ۴۱ سانتی متر طول و ۴.۵ کیلوگرم وزن، آرواره ای با قدرت ۲۲۰۰N داشته است. به عبارت دیگر قدرت آرواره های قورباغه باستانی با گرگ برابر بوده است.