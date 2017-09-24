به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به اینکه یکی از ماموریت های تعیین شده برای ستادهای معاونت علمی، کمک به توسعه تجاری سازی محصولات تولید شده توسط شرکت ها است، ستاد توسعه زیست فناوری در همین راستا اقدام به حمایت از امضای ۳۰ تفاهم نامه تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری کرده است.

در چهارمین جشنواره زیست فناوری که از ۲۷ تا ۲۹ شهریور ماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد ۳۰ تفاهم نامه در زمینه تجاری‌سازی بین شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران و با حمایت مالی صندوق توسعه زیست فناوری معاونت علمی به امضا رسیده است.همچنین ۲۲ تفاهم‌نامه نیز آماده و در مرحله امضا شدن است.

در ذیل تفاهم‌نامه های منعقد شده، قراردادهای متعدد اجرایی نیز تنظیم خواهد شد و اقدامات اجرایی آن نیز به زودی پیگیری می شود.

با توجه به اینکه مهم ترین هدف از برگزاری نمایشگاه زیست فناوری، تحقق و توسعه تجاری سازی است، این تفاهم نامه ها نیز در حاشیه چهارمین جشنواره زیست فناوری به امضا رسیده است.