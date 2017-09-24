۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

حرکت دسته عزاداری در دانشگاه علم و صنعت

دسته عزاداری دانشگاه علم و صنعت فردا دوشنبه ۳ مهرماه در صحن این دانشگاه حرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل دانشگاه علم و صنعت، طبق روال سال های گذشته دسته عزاداری دانشگاه علم و صنعت ۳ مهرماه بعد از نماز ظهر و عصر در صحن این دانشگاه حرکت می کند.

این مراسم از مقابل مسجدالشهدای این دانشگاه آغاز خواهد شد.

