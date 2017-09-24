کشف محموله ۱۲ میلیارد ریالی گوشی قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس استان همدان موفق به کسب خبری پیرامون قاچاق مقادیری گوشی تلفن همراه شدند.

وی گفت: قاچاقچیان کالا و ارز از شهرهای مرزی غرب کشور با خودرو های سواری از طریق محورهای مواصلاتی استان همدان قصد انتقال این محموله به استان های مرکزی کشور و تهران را داشتند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گرفت.

سردار کامرانی صالح گفت: اکیپ ماموران درقالب گشت نامحسوس در محورهمدان- کرمانشاه اعزام و هم زمان اقدامات کنترلی و مراقبتی در ایستگاه بازرسی شهید زارعی تشدید شد.

سردار کامرانی صالح ادامه داد: اکیپ گشت در حوالی پلیس راه همدان- کرمانشاه به خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و این خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان در خاتمه گفت: پس از دستگیری راننده تعداد یک هزار و ۳۴۷ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف و در این خصوص پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.