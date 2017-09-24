عراق خواستار همکاری کشورها با بغداد برای ساخت نیروگاه اتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسکای نیوز»، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار همکاری با بغداد برای ساخت نیروگاه اتمی برای مصارف صلح آمیز شد.

ابراهیم جعفری تأکید کرد که عراق از تریبون سازمان ملل بر اساس حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای، از کشورهای دوست می خواهد که بغداد را در ساخت نیروگاه های اتمی برای مصارف صلح آمیز یاری کنند.

عراق سه نیروگاه اتمی در مجموعه «التویثه» داشت که در دوره ای یکی از مراکز اصلی تحقیقات هسته ای در جنوب بغداد به شمار می رفت، در سال 1981 با حمله جنگنده های اسرائیلی یکی از این نیروگاه ها تخریب شد و بعد از آن هم دو نیروگاه دیگر در دوران جنگ خلیج فارس که به جنگ آزادسازی کویت هم معروف است به وسیله جنگنده های آمریکایی در سال 1991 منهدم شده بودند.

برنامه هسته ای عراق در آگوست 1959 با مشارکت اتحاد وقت جماهیر شوروی پا گرفت و در دوران صدام حسین رشد زیادی پیدا کرد،‌ در حدی که بعد از حمله اسرائیل به نیروگاه های اتمی عراق در سال 1981 برنامه هسته ای این کشور به دستور صدام به صورت پنهانی ادامه پیدا کرد و دانشمندان عراقی بدون همکاری با دانشمندان خارجی موفق به غنی سازی اورانیوم شده بودند که این برنامه با ورود کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی کاملا متوقف شد.