ترامپ: کره شمالی مدت زیادی دوام نخواهد آورد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توئیتر به عنوان ابزاری برای کشاندن دعواهای شخصی به صحن جامعه بین الملل استفاده کرد.
وی این بار در پیام خود نوشت: همین الان خبردار شدم وزیر خارجه کره شمالی در (مجمع عمومی) سازمان ملل سخنرانی کرده است. اگر وی نظرات «مرد موشکی» را تکرار کرده باشد، دیگر مدت زیادی دوام نخواهند آورد.
گفتنی است تهدیدهای ترامپ علیه کره شمالی از سه شنبه هفته پیش که وی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، به گونه ای نگران کننده افزایش یافته است.
وی مدعی شد اگر لازم باشد کره شمالی را با خاک یکسان می کند- اظهارنظری که واکنش های زیادی از سوی مخالفین و موافقین به همراه داشت.
در همین راستا، وزیر خارجه کره شمالی طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهارات ترامپ را به باد انتقاد گرفت.
وی گفت: شیطانی که رئیسجمهور آمریکا خوانده میشود، ۴ روز پیش فضای سازمان ملل را آلوده کرد. اظهاراتی چون «خشم و آتش» و «نابودی کامل» که از سوی رئیسجمهور آمریکا مطرح میشود، هیزمی بر آتش تنشها است.
وی افزود: تنها دلیلی که ما به دنبال ساخت سلاح اتمی رفتیم، ایالات متحده بود. هدف ما ایجاد بازدارندگی و توازن است.
وی به واشنگتن هشدار داد: در صورتی که نشانهای مبنی بر قصد آمریکا برای انجام اقدام نظامی علیه کره شمالی مشاهده کنیم، به حمله پیشگیرانه بیرحمانه متوسل خواهیم شد.
وزیر خارجه کره شمالی ترامپ را قماربازی سالخورده و مبتلا به اختلال ذهنی دانست که کلید سلاح هستهای را در اختیار دارد.
به گفته وی دولت کره شمالی یک دارنده مسئول تسلیحات اتمی است و تا زمانی که مورد حمله قرار نگیرد، علیه کشوری از این تسلیحات استفاده نخواهد کرد.
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