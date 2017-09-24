حسین عسکریان ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروژه های نیمه تمام دانشگاه ها در سال جاری گفت: در سال جاری پروژه های نیمه تمام دانشگاه ها که از درآمد اختصاصی و درآمدهای خارج از خیرین ساخته اند تکمیل می شود.

معاونت اداری مالی وزارت علوم ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای پروژه های نیمه تمام دانشگاه ها که از درآمد های خارج از خیرین و درآمد اختصاصی دانشگاه ها ساخته شده و هنوز نیمه تمام است، اعتباری به وزارت وزارت علوم اختصاص داده تا معادل اعتبار صرف شده تامین شود تا پروژه های مذکور پایان یابد.

به گزارش مهر، سال گذشته نیز از محل این اعتبارات، ۵۰ میلیارد تومان به طرح های ۵۰ درصد دانشگاه ها اختصاص یافت که تعدادی پروژه های نیمه کاره فرهنگی با آن راه اندازی شد.