جزئیات مصاحبه معرفی شدگان رشته های خاص کنکور اعلام شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه سازمان سنجش درباره آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ که در زمان اعلام نتایج نهایی برای آنان یکی از کدهای ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به جای کد قبولی یا علاوه بر کد رشته محل متمرکز اعلام شده و با توجه به اولویت کد رشته‌ محل‌های انتخابی در ردیف چند برابر ظرفیت برای انجام مصاحبه یا مراحل گزینش قرار گرفته‌اند جزئیات این مراحل امروز یکشنبه دوم مهرماه به همراه فرم اطلاعات فردی آنان بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

وی افزود: این اطلاعیه در نشریه پیک سنجش فردا دوشنبه نیز چاپ می‌شود.

توکلی یادآور شد: داوطلبان واجد شرایط باید برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش در روزهای تعیین شده به همراه مدارک مورد نیاز به موسسه آموزش عالی معرفی شده مراجعه کنند.