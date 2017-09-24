سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور قائم مقام وزیر بهداشت امروز یکشنبه در سالن اجتماعات بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد.

در این مراسم محمودرضا مرادی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه معرفی و از زحمات حسین کریم تقدیر شد.

چندی پیش وزیر بهداشت طی حکمی، محمودرضا مرادی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه منصوب کرد.

پیش از این حسین کریم، ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه را عهده دار بود.

۸۵ درصد مردم استان کرمانشاه پرونده الکترونیک سلامت دارند

ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت نیز در این مراسم با اشاره به خدمات ارائه شده در استان و در حوزه سلامت، گفت: ادعا نمی کنیم این میزان خدمات مطلوب و کافی بوده و شان مردم کرمانشاه بیشتر از این است.

وی از تشکیل یک میلیون و ۶۳۴ هزار پرونده الکترونیک در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ۸۵ درصد مردم استان کرمانشاه اکنون پرونده الکترونیک دارند.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: همچنین ۱۱میلیون و ۸۷۰ هزار خدمت در استان کرمانشاه در حوزه بهداشت و درمانی ۴ سال اخیر انجام شده است.

کاهش درصد مرگ و میر مادران و اطفال طی طرح تحول سلامت

وی طرح تحول سلامت را موفق ارزیابی کرد و گفت: مرگ مادران باردار در استان کرمانشاه قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۹.۷ در ۱۰۰هزار نفر بود اما ای رقم اکنون به ۱۱.۲ در ۱۰۰هزار کاهش یافته است.

حریرچی همچنین از کاهش درصد مرگ و میر اطفال زیر ۵ سال خبر داد و گفت: قبل از اجرای این طرح در استان میزان مرگ و میر اطفال زیر ۵ سال ۲۰.۵ درصد بود و اکنون به ۱۷.۵ درصد رسیده است.

وی تعداد پایگاه های بهداشت در استان کرمانشاه را پیش از طرح تحول سلامت ۶۳ مورد اعلام کرد که اکنون به ۱۴۸ مورد رسیده است.

قائم مقام وزیر بهداشت از جذب ۲۴۰ نیروی متخصص و فوق تخصص در استان طی این مدت خبر داد و گفت: تعداد اعضای هیئت علمی نیز از ۲۷۹ به ۴۰۹ نفر افزایش یافته است.

وی ارتقای رشته های تخصصی از۸ به ۲۰ رشته را از دیگر دستاوردهای طرح نظام سلامت در استان کرمانشاه عنوان کرد.

حریرچی با اشاره به ابلاغ حکم وزیر بهداشت توسط رئیس جمهوری، آن را حاوی نکات مهمی در ارتباط با حوزه سلامت کشور دانست و تصریح کرد: این حکم حاوی ۹ بند کلی و ۹ بند مربوط به حوزه سلامت است که راه برای فعالیت در این حوزه را روشن کرده است.

۷ میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه‌ای نیستند

وی با اشاره به اولویت های دولت در حوزه بهداشت و درمان در ابلاغ به وزیر بهداشت، گفت: گرچه هم اکنون ۷ میلیون نفر در کشور زیرپوشش بیمه نیستند، اما ۸۱ میلیون دفترچه در دست مردم است.

قائم مقام وزیر بهداشت، بر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمانشاه به عنوان یک استان مرزی تاکید کرد و گفت: باید بیمارستان های مجهزی در استان به این منظور ایجاد شود.

بابت توسعه نیافتگی، شرمنده مردم کرمانشاه هستیم

وی با اشاره به عقب افتادگی استان در نتیجه جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: ما از بابت توسعه نیافتگی و وجود مشکلات بسیاری در زمینه های مختلف در این استان ها شرمنده مردم هستیم و باید جبران کنیم.

حریرچی، آمار بالای بیکاری، بالا بودن بیماری های عفونی، شیوع سوانح و حوادث بالا در کرمانشاه را مشکلات اصلی استان برشمرد.

وی تصریح کرد: محرومیت در این استان بالا است و وزارت بهداشت در تلاش است این محرومیت ها را در حوزه سلامت به حداقل برساند.

وی خطاب به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درخواست می کنیم تعداد ارجاع ها به استان های دیگر را به صفر برساند و در آموزش و پژوهش نیز موفق عمل کند.

وزارت بهداشت نگاه ویژه تری به مشکلات حوزه بهداشت و درمان کرمانشاه داشته باشد

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در این مراسم که در محل سالن اجتماعات دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد، گفت: نیازمند نگاه‌های بیشتری از سوی وزار بهداشت به ویژه در حوزه امکانات پزشکی و تخت‌های بیمارستانی هستیم.

سید قاسم جاسمی خواستار برگزاری جلسات مستمر با حضور معاونین وزیر بهداشت در استان و در پی گیری مسائل حوزه بهداشت و درمان استان شد.

وی اشاره ای نیز به دفاع مقدس و نقش مردم کرمانشاه در این دفاع داشت و گفت: مردم کرمانشاه ۸ سال درگیر جنگ بودند و امروز هم مدافعین حرم و جوانان ما همچنان پای کار هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه رتبه اول زنان جانباز کشور و رتبه دوم زنان شهیده کشور را دارد.

وی ادامه داد: استان ما ۱۳۰۰ بار بمباران شد و ۱۶ هزار بار آژیر خطر در این استان به صدا درآمد و این موضوع فشار روحی و مشکلات زیادی را برای مردم استان ایجاد کرد.

جاسمی با اشاره به دلایل عقب ماندگی استان از توسعه یادآور شد: کرمانشاه در دوران دفاع مقدس در شرایط جنگی به سر می برد و استان های دیگر با دلارهای هفت تومانی در حال توسعه بودند.

پراکندگی نامناسب پزشکان متخصص و فوق تخصص از مشکلات استان کرمانشاه است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: تمام دنیا فرهنگ ما را به حکمت و حکیمی می‌شناسند.

یوسف شاه حسینی با بیان اینکه، در ۲۵ کشور دنیا برای این حکیم برجسته، بنیاد بوعلی سینا شناسی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ما در زندگی به نگاه حکیمانه بوعلی سینا نیاز داریم، تصریح کرد: همگرایی و ارتباط بین علم و اخلاق از ویژگی‌های شخصیت این حکیم برجسته بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: اگر این نگاه حکیمانه و پزشکی کل نگر در تمام جامعه نمود داشته باشد دیگر آشفتگی های دنیای امروز را شاهد نخواهیم بود.

وی با اشاره به تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، گفت: دکتر کریم خدمات زیادی برای استان داشتند و اهتمام ویژه ای نیز برای اجرای به موضوعات مختلف از جمله طرح تحول سلامت داشتند.

شاه حسینی مدیریت در حوزه پزشکی را نیازمند کار ایثارگرانه دانست و خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت به حوزه بهداشت و درمان استان شد.

وی یکی از مهمترین مشکلات استان کرمانشاه را پراکندگی نامناسب پزشکان متخصص و فوق تخصص در سطح شهرستان‌ها عنوان کرد.

تغییر مدیریت دانشگاه به تصمیم و خواست خود من بود

در ادامه این مراسم رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت در حوزه سلامت را به بار سنگینی تشبیه کرد و گفت: امیدوارم با انتصاب جدید رشد و توسعه دانشگاه با شتاب و جدیت بیشتری پیش رود.

دکتر حسین کریم اشاره ای به روند انتخاب ریاست جدید دانشگاه داشت و تغییر مدیریت دانشگاه را نظر فرد خاص یا بخش خاصی ندانست.

وی تصریح کرد:این تصمیم شخص خود من بود و احساس کردم ظرفیتم برای ادامه کار تکمیل شده و تلاش بیش از این برای ادامه کار به صلاح نیست.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: با توجه به موارد ذکر شده، تصمیم گرفتم فرد دیگری با توان و انرژی بیشتر جایگزین شود که بتواند برنامه‌ها را با جدیت پیش برد.

وی اشاره ای نیز به فعالیت های خود در دوران تصدی دانشگاه علوم پزشکی استان داشت و تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی نمی‌تواند به تنهایی اهداف خود را پیش ببرد و نیازمند همکاری سایر بخش‌ها و تعاملات بین دستگاهی است.