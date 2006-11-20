به گزارش خبرگزاری مهر ، آغاز طرح گسترش فرودگاه جده برای حجاج مرحله اول گسترش و توسعه فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز جده به زودی آغاز می شود.

به اساس این گزارش ، مرحله اول توسعه فرودگاه ملک عبدالعزیز در برگیرنده نوسازی ترمینال های شمالی و جنوبی مخصوص حجاج و همین طور احداث باندهای جدید برای فرود هواپیماهاست.

همچنین ، این بخش از توسعه فرودگاه را یکی از شرکت های سعودی پس از فرا رسیدن موسم حج در سال آینده و پس از تامین منابع مالی طرح آغاز می کند.

این در حالی است که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای عربستان با حضور در محل فرودگاه بین المللی جده خواستار تسریع در نوسازی و توسعه این فرودگاه شدند.

پیش بینی می شود ، مرحله اول از طرح توسعه فرودگاه جده بین 12 تا 18 ماه به طول انجامد در حالی که مدت زمان اجرای تمام مراحل این طرح 5 سال برآورد شده است.