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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۴

سید هاشم صفی الدین:

منطق آمریکا و سعودی تنها ایجاد ویرانی است

منطق آمریکا و سعودی تنها ایجاد ویرانی است

رئیس دفتر اجرایی حزب الله لبنان با بیان اینکه منطق آمریکا و سعودی، تنها ایجاد ویرانی است، گفت: آمریکا عامل ایجاد داعش بوده و دشمن شماره یک کشورهای جهان عرب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید هاشم صفی الدین رئیس دفتر اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی با اشاره به سلسله تهدیدات مقامات مختلف ایالات متحده آمریکا علیه محور مقاومت در منطقه تصریح کرد: آمریکایی ها با چنین تهدیداتی نمی توانند اراده مقاومت را سست کنند.

بر اساس این گزارش، سید هاشم صفی الدین همچنین گفت: این اراده خداوند است که مقاومت همیشه عزیز و با عزمت باقی بماند.

وی همچنین افزود: تجربه بیش از 35 ساله گذشته ثابت کرده است که مقاومت شکست نخواهد خورد. تمامی تلاش های مذبوحانه برای خدشه وارد کردن به چهره مقاومت در طول این سالها نتیجه‌ای جز شکست و نا امیدی نداشته است.

رئیس دفتر اجرایی حزب الله ادامه داد: آمریکا عامل ایجاد داعش در لبنان به شمار می رود. آمریکا دشمن شماره یک کشورهای عربی است. 

وی در همین راستا اظهار داشت: آمریکایی ها تنها در راستای منافع و مصالح خود و رژیم اسرائیل گام بر می دارند. منطقه آمریکا و هم پیمانان آن از جمله عربستان سعودی، تنها ایجاد ویرانی است.

کد مطلب 4096046

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