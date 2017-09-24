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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

فرماندار زنجان:

مدیران دستگاه های اجرایی زنجان برای بافت فرسوده برنامه ندارند

مدیران دستگاه های اجرایی زنجان برای بافت فرسوده برنامه ندارند

زنجان- فرماندار زنجان با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی زنجان برای بافت فرسوده برنامه ندارند، گفت: این کوتاهی از سوی مدیران قابل قبول نیست.

رسول بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی زنجان برای بافت فرسوده برنامه ندارند، گفت: این کوتاهی از سوی مدیران قابل قبول نیست. 

وی اظهار کرد: باید مدیران دستگاه های اجرایی برای بافت فرسوده در  زنجان با برنامه و مستند وارد کار شوند و جای تاسف است که مدیران برنامه ای برای بافت های فرسوده ندارند و در شان مردم زنجان نیست.  

فرماندار زنجان زنجان با اشاره به تشکیل ستاد باز آفرینی شهری  در زنجان گفت: این ستاد تشکیل شده و هدف از تشکیل این ستاد اجرای برنامه های متناسب با ظرفیت هاو نیازهای مناطق بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی است.

بیات تاکید کرد: در شهر زنجان علاوه بر بیش از ۵۱۱ هکتار بافت فرسوده بیش از  ۱۷۸ هکتار سکونتگاه غیر رسمی در هفت نقطه شهری زنجان وجود دارد و دربخشهای اجتماعی و اقتصادی همه برنامه ها متناسب با ظرفیت و نیاز این منطقه خواهد بود.

وی افزود: باید برنامه های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی در این مناطق توسط مدیران به جد مورد توجه قرار گیرد. 

فرماندار زنجان تصریح کرد: مدیری که برای بافت فرسوده برنامه ندارد به چه درد می خورد و نباید پشت میز جایگاهی را داشته باشد و مدیر باید به درد مردم توجه کند و امکانات رفاهی آنها را فراهم کند. 

بیات گفت: توجه به بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی را می گیرد و مقام معظم رهبری هم بر کاهش آسیب های اجتماعی تاکید زیادی دارند لذا باید مدیران هم با برنامه وارد کار شوند.

کد مطلب 4096047

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