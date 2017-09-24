۶۰ همیار پلیس ویژه محرم در دامغان ساماندهی شدند

سرهنگ سید علی اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اقدامات ناجا در ایام محرم، توضیح داد: ساماندهی ۶۰همیار پلیس با همراهی هیئت های مذهبی در زمره اقدامات ناجا در ماه محرم است که رسالت ساماندهی از لحاظ نظم و امنیت را در هیئت های عزاداری برعهده دارند که غالبا این رسالت در زمره فعالیت های تعاملی با هیئت ها محسوب می شود.

وی افزود: همکاری هیئت های عزاداری با پلیس در رسیدن به برقراری مطلوب نظم و امنیت و عزاداری شایسته و در خور شان اباعبدالله الحسین (ع) کمک می کند که این مقوله، هدف از اجرای طرح همیار پلیس در ماه محرم است.

فرمانده انتظامی دامغان گفت: هرچند باید اذعان داشت که بدون مشارکت و همکاری مردم برقراری نظم و امنیت امکان پذیر نیست، اما به واقع نقش مردم و همیاران پلیس در انجام این کار باید پررنگ باشد.

میری با بیان اینکه در مقابل ترفندها و تهدید دشمنان بیش از هر زمان باید هوشیار و بیدار باشیم، افزود: همیاران پلیس بازوان اصلی پلیس محسوب می شوند و می توانند با کنترل و نظارت محسوس و غیر محسوس در هیئت ها و دستجات عزاداری نقش آفرین و در برقراری نظم و امنیت نقش محوری داشته باشند.

وی اضافه کرد: مردم، هیئت های عزاداری در سطح مساجد، تکایا و حسینیه ها و همیاران پلیس در صورت وجود موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ فرماندهی انتظامی دامغان گزارش دهند.

فرمانده انتظامی دامغان از هیئت ها و دسته های عزاداری خواست که در ایام عزاداری روزهای دهم و یازدهم محرم با پلیس همکاری لازم را داشته باشند تا با مشکلات ترافیکی در تردد و عبور و مرور دستجات مواجه نشویم و عزاداری به نحو مطلوب و شایسته انجام شود.