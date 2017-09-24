به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی غضنفری صبح یکشنبه در حاشیه نشست با مسئولین و بسیجیان شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس شاهد جنگ نابرابری علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم.

وی با بیان اینکه در این جنگ ابهت ابرقدرت‌های شرق و غرب فرو ریخت، افزود: در هشت سال دفاع مقدس پیام انقلاب اسلامی در جغرافیای عالم منتشر شد به‌گونه‌ای که نزدیک به گذشت سه دهه از پایان دفاع مقدس، جلوه‌های آن در عرصه بیداری و مقاومت اسلامی منطقه و نیز نهضت‌های ضد استکباری در فراسوی جهان اسلام آشکار و نظام سلطه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

غضنفری از آمادگی رزمندگان و بسیجیان شهرستان دشتی از دستاوردهای عظیم انقلاب خبر داد و یادآور شد: نیروهای مسلح با پیروی و اطاعت از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و با هوشمندی و آمادگی‌های همه‌جانبه دفاعی در برابر هرگونه تهدید ایستاده و اجازه تکرار خطاهای راهبردی که بتواند آرمان‌ها و اهداف بلند انقلاب و نظام اسلامی را با چالش و تهدید مواجه سازد را نمی‌دهند.

