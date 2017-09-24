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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۶

نماینده استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری:

زیرساخت های استان ایلام برای اربعین با سرعت در حال انجام است

زیرساخت های استان ایلام برای اربعین با سرعت در حال انجام است

ایلام-نماینده استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری گفت: زیرساخت های استان ایلام برای اربعین با سرعت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت‌الله سید محسن سعیدی گلپایگانی امروز در دیدار با مسئولان شهرستان مهران اظهار داشت: کارهای خوبی در بحث زیرساخت های استان و شهرستان برای تردد زوار اربعین صورت گرفته است.

وی بیان داشت:  ایلام گذرگاه تمام عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) است و همین امر توجه ویژه مسئولان و افزایش اعتبارات ملی را برای ایجاد زیرساختها می طلبد.

وی عنوان کرد: از افتخارات مردم استان ایلام خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) است و در این راه از هیچ کوششی کوتاهی نمی کنند که جای تقدیر و تشکر دارد.

سعیدی گلپایگانی تصریح کرد: اگرچه برخی از کارها تا اربعین امسال انجام نمی شود اما کارهایی که در حال انجام است با سرعت خوبی پیش می رود.

وی افزود: تشکر ویژه ای از قرارگاه خاتم الانبیا به واسطه تلاش در جهت ایجاد زیرساختها برای اربعین می شود و کارها به خوبی در حال انجام است.

کد مطلب 4096054

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