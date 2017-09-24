انتخابات پارلمانی آلمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، انتخابات سراسری پارلمان آلمان که نقش تعیین کننده ای در آینده سیاسی این کشور دارد از دقایقی پیش آغاز و تا ساعا ۱۸ به وقت محلی ادامه خواهد داشت.

بالغ بر ۶۱ میلیون نفر از شهروندان آلمانی حائز شرکت در این انتخابات هستند که حدود ۴۸۰۰ نفر در آن اعلام کاندیداتوری کرده اند.

براساس قوانین موجود در آلمان در انتخابات پارلمانی هر شهروند واجد شرایط شرکت دو حق رای دارد، یک رای به نامزد مورد تائید خود در منطقه محل سکونت و یک رای به حزب سراسری طرفدار آن.

این انتخابات به لحاظ اینکه در تعیین صدراعظم آتی این کشور نقش تعیین کننده دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بیشتر نظرسنجی ها حاکی از پیروزی مجدد «آنگلا مرکل» در این انتخابات است و در این صورت وی برای چهارمین دوره سکان صدرات اعظمی آلمان را در دست خواهد گرفت.

«مارتین شولتز» از حزب سوسیال دمکرات آلمان و رئیس سابق پارلمان اروپا در این انتخابات به عنوان رقیب اصلی مرکل پا به میدان گذاشته است.

از دیگر مواردی که بر اهمیت این انتخابات افزوده، وضعیت آتی مهاجران در این کشور است، زیرا سیاست مهاجرپذیری به یکی از ارکان سیاست انتخاباتی همه احزاب آلمان تبدیل شده است.