به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علاقه‌مندان ادبیات کودک، نویسندگان، مربیان و پژوهش‌گران فرصت دارند تا پایان مهر با مراجعه به کتابخانه‌ تخصصی کانون از کتاب‌های مرجع کودک و نوجوان دیگر کشورها دیدن کنند.

بر این اساس، در این نمایشگاه۳۳ عنوان کتاب مرجع به نمایش در آمده است. این کتاب‌ها که موضوع‌های مختلفی همچون حیوانات، سینما، هنر، ‌اطلس گیتاشناسی، ‌ رولد دال و... را به خود اختصاص داده‌اند اغلب به زبان انگلیسی‌اند.

هر ماه کتاب‌های متنوع موضوعی در این فضا به نمایش در می‌آیند تا ضمن آشنایی علاقه‌مندان با کتاب‌ها، فرصت حضور مخاطبان غیر عضو نیز در این محیط فرهنگی فراهم شود.

کتابخانه‌ مرجع کانون در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۲۴، ساختمان شهید ملک‌شامران واقع شده و همه روزه جز پنج‌شنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۱۶ پذیرای علاقه‌مندان است.