۸ دو و میدانی کار قمی به مرحله نهایی لیگ طلایی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تنها چند روز پس از قهرمانی تیم دو و میدانی استان قم در مسابقات لیگ ۳ مرحله‌ای امید کشور، فدراسیون دو و میدانی نام ۸ دو و میدانی کار از استان قم را در فهرست نفرات دعوت شده خود برای حضور در لیگ طلایی اعلام کرد.



لیگ طلایی دو و میدانی ایران، معتبرترین و مهم‌ترین رویداد دو و میدانی کشور است که دارای جوایز قابل توجهی است و فدراسیون دو و میدانی به این مسابقات به چشم عرصه‌ای برای نمایش برترین‌های دو و میدانی کشور نگاه می‌کند.



فهرست نفرات دعوت شده به این مسابقات شامل ۷ ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن از استان قم است به طوری که مرحله نهایی لیگ طلایی دو و میدانی کشور در بخش بانوان سوم مهر و در بخش آقایان ۴ و ۵ مهر در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد که بر این اساس هشت ورزشکار قمی بروی پیست خواهند رفت.



به دعوت فدراسیون دوومیدانی محمدحسین اسکندری در پرتاب وزنه، رضا ملک پور در دو ۴۰۰ و ۴۰۰ متر با مانع، محمدرضا فریدی در دوهای ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، علی کشاورز در ۱۱۰ متر با مانع، علیرضانوروزی، سیدعلی حسینی و محسن سالاری در پرش با نیزه مردان دو و میدانی کار قم در رقابت‌های مرحله نهایی لیگ طلایی کشور هستند که با رقبای خود به رقابت خواهند پرداخت.

به استثنای یکی دو چهره به خصوص در مواد پرشی سایر ورزشکاران قمی حاضر در این مسابقات دارای شانس موفقیت و مدال در این رقابت‌ها هستند ضمن این که میلاد دریساوی ورزشکار پرش سه گام استان قم نیز که مدتی است برای استان خوزستان و باشگاه ذوب آهن اصفهان مسابقه می‌دهد در این رقابت‌ها حاضر خواهد بود.



زهرا رضایی در دو ۴۰۰ متر تنها دونده بانوی استان قم در این رقابت‌ها است که با توجه به سن و سال کم این ورزشکار، انتظار کسب مدال از رضایی نمی‌رود اما حضور وی سبب افتخار دو و میدانی قم در بخش بانوان که مشکلات فراوانی از نظر سخت افزاری دارد، خواهد بود.



زهرا رضایی پیش از این در برنامه انتخاب برترین‌های ورزش استان قم از نگاه رسانه‌ها در سال ۹۵ در بخش پدیده‌های زیر ۱۶ سال دختران، عنوان سومین دختر ورزشکار برتر ورزش قم در این بخش را کسب کرده بود.