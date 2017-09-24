  1. استانها
  2. ایلام
۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۷

استاندار ایلام:

تونل قلاجه در استان ایلام بعد از ایام محرم به بهره برداری می رسد

تونل قلاجه در استان ایلام بعد از ایام محرم به بهره برداری می رسد

ایلام-استاندار ایلام گفت: تونل قلاجه در استان ایلام بعد از ایام محرم به بهره برداری می رسد.

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژه هایی که نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل در تردد زوار اربعین حسینی در استان ایلام و مرز مهران دارد، تونل قلاجه واقع در شهرستان ایوان بین ایلام و کرمانشاه است.

وی گفت: هم اکنون این تونل بیش از ۹۸ درصد پیشرفت دارد و بعد از ایام محرم به بهره برداری خواهد رسید و در زمان اربعین مورد استفاده قرار می گیرد.

مروارید با اشاره به اینکه این تونل دارای دو هزار و ۵۰۰ طول است، گفت:  گردنه قلاجه یکی از راههای سخت و صعب العبور استان است  که با افتتاح تونل قلاجه و کاهش مسیر با افزایش تردد اسلام آباد به ایلام به میزان حدود ٢۰ دقیقه مواجه خواهیم شد که تاثیر بسزایی در صرفه جویی مصرف سوخت و کاهش زمان خواهد داشت.

وی گفت: به تازگی چهارخطه شدن محور چوار به تونل قلاجه در ایوان نیز کلنگ زنی شده است.

کد مطلب 4096081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها