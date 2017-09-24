تونل قلاجه در استان ایلام بعد از ایام محرم به بهره برداری می رسد

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژه هایی که نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل در تردد زوار اربعین حسینی در استان ایلام و مرز مهران دارد، تونل قلاجه واقع در شهرستان ایوان بین ایلام و کرمانشاه است.

وی گفت: هم اکنون این تونل بیش از ۹۸ درصد پیشرفت دارد و بعد از ایام محرم به بهره برداری خواهد رسید و در زمان اربعین مورد استفاده قرار می گیرد.

مروارید با اشاره به اینکه این تونل دارای دو هزار و ۵۰۰ طول است، گفت: گردنه قلاجه یکی از راههای سخت و صعب العبور استان است که با افتتاح تونل قلاجه و کاهش مسیر با افزایش تردد اسلام آباد به ایلام به میزان حدود ٢۰ دقیقه مواجه خواهیم شد که تاثیر بسزایی در صرفه جویی مصرف سوخت و کاهش زمان خواهد داشت.

وی گفت: به تازگی چهارخطه شدن محور چوار به تونل قلاجه در ایوان نیز کلنگ زنی شده است.